Halk Eğitimden 800 kurs

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, 800’e yakın kurs düzenlediklerini söyledi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen ve 8 Haziran’dan itibaren tekrardan devam etmesi kararlaştırılan kurslara ilişkin Müdür Enver Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında duraklatılan geçen aylarda alınan sıkı tedbirlerle yeniden açılan kurslara ilişkin açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, "Kurumumuz 16 Mart itibarıyla okulların tatil olmasıyla birlikte kurslarımız ve diğer faaliyetlerimiz durmuştu. Bakanlığımız tarafından gönderilen Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayınladığı kılavuzuna uyulmak üzere 8 Haziran itibariyle kurslar serbest bırakıldı. Tedbirler kapsamında her kursiyerimiz HES kodu sorularak içeri alınıyor" dedi.

Gönüllü olarak maske dikildi

Piyasada maske bulmanın zor olduğu ve satışı yasaklandığı dönemde Çarşamba Kaymakamlığı öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi tarafından maske üretimi yapıldığını hatırlatan Enver Şahin, “İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın destekleriyle 3 ay boyunca kurumumuzda gönüllü öğretici ve kursiyerlerimizle giyim atölyesinde yaklaşık 40 personelle maske dikimi yapıldı. Dikilen maskeleri önce Emniyet Müdürlüğüne, Vefa Destek Grubuna daha sonra diğer kurum ve kuruluşlara dağıttık" şeklinde konuştu.