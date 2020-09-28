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Halk Eğitimden 800 kurs

SAMSUN HABERLERİ  | 28.09.2020 18:39 | Son Güncelleme

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, 800’e yakın kurs düzenlediklerini söyledi.Çarşamba Halk Eğitim Merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen ve 8 Haziran’dan itibaren tekrardan devam etmesi kararlaştırılan kurslara ilişkin Müdür Enver Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.Korona virüs tedbirleri kapsamında duraklatılan geçen aylarda alınan sıkı tedbirlerle yeniden açılan kurslara ilişkin açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, "Kurumumuz 16 Mart itibarıyla okulların tatil olmasıyla birlikte kurslarımız ve diğer faaliyetlerimiz durmuştu.

Halk Eğitimden 800 kurs

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, 800’e yakın kurs düzenlediklerini söyledi.
Çarşamba Halk Eğitim Merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen ve 8 Haziran’dan itibaren tekrardan devam etmesi kararlaştırılan kurslara ilişkin Müdür Enver Şahin, önemli açıklamalarda bulundu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında duraklatılan geçen aylarda alınan sıkı tedbirlerle yeniden açılan kurslara ilişkin açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, "Kurumumuz 16 Mart itibarıyla okulların tatil olmasıyla birlikte kurslarımız ve diğer faaliyetlerimiz durmuştu. Bakanlığımız tarafından gönderilen Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayınladığı kılavuzuna uyulmak üzere 8 Haziran itibariyle kurslar serbest bırakıldı. Tedbirler kapsamında her kursiyerimiz HES kodu sorularak içeri alınıyor" dedi.

Gönüllü olarak maske dikildi
Piyasada maske bulmanın zor olduğu ve satışı yasaklandığı dönemde Çarşamba Kaymakamlığı öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi tarafından maske üretimi yapıldığını hatırlatan Enver Şahin, “İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın destekleriyle 3 ay boyunca kurumumuzda gönüllü öğretici ve kursiyerlerimizle giyim atölyesinde yaklaşık 40 personelle maske dikimi yapıldı. Dikilen maskeleri önce Emniyet Müdürlüğüne, Vefa Destek Grubuna daha sonra diğer kurum ve kuruluşlara dağıttık" şeklinde konuştu.

YKS hazırlık kursları başladı
Üniversiteye gidecek olan öğrencilerin hazırlandığı YKS için açtıkları kurslar hakkında bilgi veren Şahin, "31 Ağustos tarihinde YKS kurslarımız başladı. Alanında en iyi 14 öğretmen görevlendirdik. Hafta içi her gün olmak üzere 8 şube olarak her sınıfta 20 öğrenci olmak şartıyla Atatürk Ortaokulunun taşındığı yerde korona virüs tedbirleri kapsamı altında kurs veriyoruz" açıklamasında bulundu.

“800’e yakın kurs düzenliyoruz”
Halk Eğitim Merkezi bünyesi üzerinde verilen kurslar hakkında da bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, "Bir öğretim yılında vatandaşlarımızın talebi üzerine 800’e yakın kurslar düzenliyoruz. Bunlardan bir kaçı; tüketici bilinci, bilgisayar öğrenme ve medya okur-yazarlığı, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları, giyim üretim, saç bakım, hasta ve yaşlı hizmetleri gibi bir çok alanda kurs veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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