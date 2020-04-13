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Halk Ekmek sokağa çıkma yasağında tam kapasite çalıştı

AYDIN HABERLERİ  | 13.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde tam kapasite çalışarak Aydınlıları ekmeksiz bırakmadı.Yüz binlerce ekmek çıkarılan hafta sonunda vatandaşların ekmek talepleri büyükşehir belediyesi tarafından karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde tam kapasite çalışarak Aydınlıları ekmeksiz bırakmadı.
Yüz binlerce ekmek çıkarılan hafta sonunda vatandaşların ekmek talepleri büyükşehir belediyesi tarafından karşılandı. Mobil ekipler tarafından Aydın’ın en ücra mahallelerine kadar ekmek ulaştırılırken, vatandaşlar Halk Ekmek tarafından evlerine kadar getirilen ekmeklerden duydukları memnuniyeti sosyal medyadan duyurarak Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Ekmek dağıtımı sosyal mesafe gözetilerek yapılırken vatandaşlara ekmeğin yanında maske de verildi.

“Aydın’ı ekmeksiz bırakmayız”
Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin her birimiyle, alınacak olası yeni önlemlere de hazır olduğunu belirtti. Halk Ekmek’in hafta sonu boyunca tam kapasite çalıştığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Aydın’da sosyal belediyeciliği tam anlamıyla işletiyoruz. Eğer Aydın’da yaşıyorsanız karnınız aç yatağa gitmezsiniz, soğuktan üşümezsiniz. Çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var, biz varız. Büyükşehir Belediyesi’nin olası kriz durumlarına ne kadar hazırlıklı ve Aydın’ın her köşesine yetişebilecek bir organizasyona sahip olduğu geçen hafta sonunda bir kez daha görüldü" ifadelerini kullandı.

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