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Halk Et Tırı batı ilçelerinde

16.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Mobil Halk Et Satış Mağazası, batı ilçelerinde bir haftada 3 bin 271 kilogram et satışı gerçekleştirdi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan ANET Mobil Halk Et Satış Mağazası, hafta boyunca batı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Mobil Halk Et Satış Mağazası, batı ilçelerinde bir haftada 3 bin 271 kilogram et satışı gerçekleştirdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan ANET Mobil Halk Et Satış Mağazası, hafta boyunca batı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı et ve et ürünlerini vatandaşlarla buluşturan Halk Et Mobil Satış Tırı 10.00-17.00 saatleri arasında ilçelerde et ve et ürünlerinin satışını gerçekleştirdi.

Korkuteli ve Demre’de
Korkuteli Atatürk meydanında gün boyu satış yapan Halk Et Tırı’na Korkuteli halkı yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar başta dana ve kuzu kıyma olmak üzere et çeşitlerini uygun fiyatlarla almanın memnuniyetini yaşadı. Bir sonraki durağı Demre olan Halk Et Tırı Gökyazı Mahallesi Noel Baba Caddesi kapalı pazarı yanında Demrelilerle buluştu. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren satışa başlayan Halk Et Mobil Satış Mağazası’nda gün boyu alış veriş yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin halkı ucuz, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturduğu Halk Et Mobil Satış Tırı Kumluca’da ise sebze pazarı yanında bulunan Ahmet Yesevi Parkı’nda hizmet verdi. Türkiye’de bir ilk olan Mobil Halk Et Satış Mağazası’na Kumlucalılar da büyük ilgi gösterdi. İlginin yoğun, memnuniyet oranının çok yüksek olduğu batı ilçelerinde bir haftada bin 461 vatandaşa 3 bin 271 kilogram et ve et ürünü satışı gerçekleştirildi.

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