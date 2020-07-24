Halk Günü Buluşmaları, Tuzla ile Erzurum arasında köprü oluşturdu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geleneksel olarak devam ettirilen Halk Günü Buluşmaları Tuzla ile Erzurum arasında bir köprü oluşturdu.

Yıllarca yüz yüze kesintisiz sürdürülen ve korona virüs sürecinde sosyal medya üzerinden süren halk günü buluşmaları, bir ilke imza atan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile 1200 kilometre uzaklıktan ve 2000 metrelik rakımdan devam etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın annesinin rahatsızlığı sebebiyle aniden Erzurum’a gitmesi üzerine, geleneksel olarak süregelen halk günü buluşması da İstanbul’un giriş kapısı Tuzla ile Anadolu’nun kapılarından olan Erzurum’u sosyal medyada bir araya getirdi.

Tuzlalı hemşehrileri ile Erzurum’dan bir araya gelen Dr. Şadi Yazıcı, “Annem rahatsız olunca hemen çıkıp geldim. Uçak bulamadım Erzurum’a. Trabzon üzerinden gelmek zorunda kaldım gecenin bir yarısında.” diyerek başladığı sözlerine, “Sağlığınızı koruyun. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Sağlık olmayınca hayattan keyifte alamıyorsunuz“ diyerek devam etti.

“Sağlık olmayınca bir iş başarmak da mümkün değil”

“Sağlık olmayınca bir iş başarmak da mümkün değil. Hizmet etmekte mümkün değil, hizmet almak da mümkün değil. Hayattan lezzet alabilmenin bir yolu varsa öncelikle sıhhatli olmak lazım. Muteber bir nesne yok devlet gibi derken, bir nefes sıhhatle hiçbir şeyin kıyaslanamayacak kadar da önemli olduğunu vurgulayan çok güzel ve önemli bir sözdür. Allah sağlıktan ayırmasın. İyi ki varsınız” diyen Dr. Şadi Yazıcı, sağlık vurgusu ile beraber önemli konulara değinerek devam etti. Modern yaşamın önemli kısımları sağlık ve eğitim

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzlamızda sağlık alanındaki birçok yatırımla gerek birinci basamak, gerek ikinci basamak ve üçüncü basamak hizmetleri Marmara Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen ve Devlet Hastanemizin çok ileri düzeydeki hizmetleriyle en iyi şekilde karşılıyoruz. Sağlık sistemimiz gibi yine modern yaşamın diğer önemli bir kısmı olan eğitim ki, eğitim konusunda Mimar Sinan’daki üçüncü okula da başlıyoruz. Hafriyatı alındı. İnşaAllah okulu da yetiştirmeye çalışacağız” dedi.