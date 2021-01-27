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‘Halk Günü’ buluşmalarında 50 bin vatandaş dinlendi

27.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlediği ve şuana kadar 50 bin vatandaşın sorun ve taleplerini dinlendiği ‘Halk Günü’ buluşmalarını sürdürüyor.Altınordu Belediyesi hizmet binası meclis salonunda her ay düzenli olarak düzenlenen buluşmalarda Başkan Aşkın Tören, vatandaşların öneri ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlediği ve şuana kadar 50 bin vatandaşın sorun ve taleplerini dinlendiği ‘Halk Günü’ buluşmalarını sürdürüyor.
Altınordu Belediyesi hizmet binası meclis salonunda her ay düzenli olarak düzenlenen buluşmalarda Başkan Aşkın Tören, vatandaşların öneri ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen buluşmalarda vatandaşların talep ve sorunları yüz yüze görüşülerek, çözüm üretilmesi hedefleniyor.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören buluşmada, şuana kadar 50 bine yakın vatandaş ile bir araya geldiklerini ifade etti. Altınordu’nun, ürettiği ile kendine yeten ve fazlasıyla da ülkesine katma değer sağlayan bir şehir olması için yatırımların sürdüğünü kaydeden Başkan Tören, “Bilhassa genç nüfusun bu şehirde kalması üretime dahil olması ailesi ve sevenleri ile bir arada olması onlardan kopmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bilhassa dezavantajlı, genç, engelli vatandaşlarımız yaşlılarımız ve kadınlarımız ile ilgili ailesine destek olmaya çalışanlara yönelik yatırımlarımız da her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Allah nasip ederse dönemimiz bitmeden bu söylediklerimizin birçoğunu hayatlarınıza, yakınlarınıza, yaşamınıza dokunduğunu hissedeceksiniz” dedi.

“İstihdamı arttırmak istiyoruz”
Hedeflerinin, Altınordu’da istihdamı artırmak olduğunu söyleyen Başkan Tören, belediye eliyle birçok sosyal müesseseyi ilçeye kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Tören, yatırımcılar ile işletmeleri buluşturmak adına da ciddi bir mesai verdiklerini hatırlatarak, bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleriyle de ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Toplantıda katılımcıların talepleri not alınarak, gerekli daire müdürlerine talimat verildi. Ayrıca katılımcılara hijyen paketi hediye edildi.

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