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Halk Günü Toplantısı’nda vatandaşlar sorunlarını dile getirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

‘Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısı’ Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.Vatandaşların talep ve sorunlarının kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak, sorunlara hızlı çözümler bulmak ve vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına her ay düzenli olarak yapılan ’Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı’nda Vali Çakacak, sorun ve talepleri dinledi.

Halk Günü Toplantısı’nda vatandaşlar sorunlarını dile getirdi

‘Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısı’ Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Vatandaşların talep ve sorunlarının kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak, sorunlara hızlı çözümler bulmak ve vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına her ay düzenli olarak yapılan ’Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı’nda Vali Çakacak, sorun ve talepleri dinledi. Toplantıda duygularını dile getiren Vali Çakacak, vatandaşlardan gelen istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlendiğini, kendilerine iletilen konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunduğunu söyledi.

“Bizim görevimiz zor durumdaki vatandaşlarımıza devletin merhamet elini uzatmaktır”
Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen halk günü toplantısında konuşan Vali Çakacak, vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu dile getirdi. Vatandaşları dinlemek, onların sorunlarına çare bulmak ve yaşamlarını kolaylaştıracak imkanları sağlamak için çaba gösterdiklerini kaydeden Vali Çakacak, “Vatandaşlarımız, yaşadıkları sorunları, istek ve talepleri düzenlenen bu toplantılar sayesinde dile getiriyor. Devlet olarak bizler de bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımızın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için bütün kurumlarımız işbirliği içinde ve yoğun bir çaba sarf ediyor. Bizim görevimiz zor durumdaki vatandaşlarımıza devletin merhamet elini uzatmaktır. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetkârıyız. Bu yüzden bizler her zaman vatandaşlarımızın talep ve isteklerine büyük önem veriyoruz. Kamu görevi yapan arkadaşlarımdan vatandaşlarımızdan gelen taleplere hassasiyetle davranmalarını bizzat rica ediyorum” dedi.
Vatandaşlar, istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen halk günü toplantısında farklı konulardaki sorunlarını, taleplerini ve önerilerini yüz yüze anlatma fırsatı bulmanın memnuniyetini yaşadıklarını kaydetti.

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