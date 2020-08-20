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Halk istemedi, yürüyen merdivenden vazgeçildi

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Karataş Mahallesi 308 Sokak’a yapmayı planladığı yürüyen merdiven için halk toplantısı düzenledi.

Halk istemedi, yürüyen merdivenden vazgeçildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Karataş Mahallesi 308 Sokak’a yapmayı planladığı yürüyen merdiven için halk toplantısı düzenledi. Sokak sakinlerini dinleyen Büyükşehir yöneticileri, toplantıdan sonra projeden vazgeçildiğini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Karataş Mahallesi’nin merdivenli sokaklarından ve tarihi asansörün üst tarafındaki 308. Sokak’a 3 yıl önce yürüyen merdiven yapmayı planladı. İhalesi de yapılan projeye sokak sakinleri değişik gerekçelerle tepki gösterince Ceneviz Salonu’nda halk toplantısı düzenlendi. Sokak sakinlerinin katıldığı toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri proje hakkında bilgi verdi. Ardından vatandaşların soruları, görüşleri ve önerileri alındı.
Toplantının son bölümünde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, sokağı kullanan ve daha üst bölgelerden asansöre inip çıkanlardan yürüyen merdiven için yoğun talep geldiğini, ancak sokak sakinlerinin çoğunluğunun projeyi istemediğinin anlaşıldığını söyledi. Merdivenli sokakta özellikle yaşlıların, hastaların ve çocuklu vatandaşların konforunu artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Atak, “Eğer bir tepki varsa, istenmiyorsa bunu da değerlendirmek bizim görevimiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in demokrasiye ve katılımcılığa verdiği önemi herkes biliyor. Büyükşehir yönetimi, halka rağmen bir şey yapmaz” dedi.

İptal edildi
Toplantının ardından konu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e rapor halinde sunuldu. Ardından Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak açıklama yaparak, projeden vazgeçildiğini duyurdu. Atak, “Kentte bisiklet ve yaya ulaşımının konforunu artırmak, bizim temel stratejilerimizden biri. Bu doğrultuda, Konak ilçesinin merdivenli ve yokuş sokaklarında yaşayan yurttaşlarımızdan çok sayıda yürüyen merdiven talebi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hazır projeyi, ihtiyaç duyulan ve talep edilen sokaklardan birine uygulamamızı istedi. Bu şekilde revize ederek projeyi başka bir yerde uygulayacağız” diye konuştu.

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