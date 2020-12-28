Halk Kart aralık ayı tutarları yılbaşı öncesinde hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart aralık ayı tutarlarını, yılbaşı öncesinde hesaplara yatırdı. 11 bin 146 dar gelirlinin faydalandığı Halk Kart’lara aralık ayı için toplam 1 milyon 302 bin TL yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve 11 bin 146 dar gelirli ailenin gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Halk Kart’ın aralık ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart’lara aralık ayı için toplam 1 milyon 302 bin TL yatırıldı. Vatandaşlar, yeni yıl öncesi hesaplarına yatırılan tutar ile temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Halk Kart anlaşması olan bakkal ve yerel marketlerin listesine Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesi www.mersin.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. Halk Kart uygulaması sayesinde hem dar gelirli yurttaşların gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanınırken hem de pandemi sürecinde zor durumda olan bakkal ve yerel marketlere katkı sağlanması amaçlanıyor.

