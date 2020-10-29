YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Halk kütüphanesinin temeli atıldı

Halk kütüphanesinin temeli atıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardımlar (IPA) bütçesinden yapılacak olan İl Halk Kütüphanesinin yapım ve inşaat çalışmaları başladı.Demokrasi Parkı yanında eski kütüphane binasının yerine yapılacak olan halk kütüphanesi inşaatında temel atıldı.

Halk kütüphanesinin temeli atıldı

Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardımlar (IPA) bütçesinden yapılacak olan İl Halk Kütüphanesinin yapım ve inşaat çalışmaları başladı.
Demokrasi Parkı yanında eski kütüphane binasının yerine yapılacak olan halk kütüphanesi inşaatında temel atıldı. Adıyaman’ın ilk akıllı binası olacak olan halk kütüphanesi 3 katlı olacak. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve kurum müdürlerinin katıldığı tören ile binanın temeli atıldı.
Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından edilen duanın adından kurban kesilerek kütüphanenin temeli atıldı.
İnşaatına başlanan kütüphane binasının hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ile Adıyaman Valiliği tarafından yürütülmektedir. AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarının (AB-IPA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında desteklenmektedir. Bu proje ile bugün temelini atacağımız kütüphane binasının yanında Arsemia, Kocahisar, Cendere, Karakuş, Palanlı, Taşgedik, Turuş, Eski Besni ve Kızılin’deki ören yerlerin de turizm karşılama merkezi ile çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 18 ayda tamamlanarak hizmete sunulması öngörülen kütüphane binası, 3 katlı bir park kütüphanesi olarak tasarlanmış ve ilimizin ilk akıllı binası olacaktır. Toplumun eğitim ve kültürel gelişimi için en önemli kuruluşların başında gelen kütüphanemizin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Halk kütüphanesinin temeli atıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
Ziyarete kapatılan mezarlıklarda denetim
Ziyarete kapatılan mezarlıklarda denetim
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Kaymakam Çelik, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Çelik, depremden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu
Aydın’da şüpheli bohça paniği
Aydın’da şüpheli bohça paniği

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:16
İkindi
15:12
Akşam
17:39
Yatsı
18:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kahta Belediyesinin ‘Anne Taksi’ projesi hizmete geçti
Kahta Belediyesinin ‘Anne Taksi’ projesi hizmete geçti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar
Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar
Baro Başkanı Demir’den, Avukat Saldırısına Tepki
Baro Başkanı Demir’den, Avukat Saldırısına Tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.