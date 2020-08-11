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Halk minibüsleri denetlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 11.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Covid 19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında özel halk minibüslerinde denetimler yapıldı.Vatandaşların her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontrollerde bulundu.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Korona virüs (Covid 19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında özel halk minibüslerinde denetimler yapıldı.
Vatandaşların her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontrollerde bulundu. Başta hijyen ve çalışma şartları konularında kontrolleri gerçekleştiren ekipler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ulaşım hizmetinin yapılıp yapılmadığını denetledi. Sürücülere çeşitli uyarılarda da bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genel denetimlerle birlikte salgına karşı tedbir denetimlerin de belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

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