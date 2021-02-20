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Halk Müziği sanatçısı bağlama yapım atölyesi açtı

20.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Rıza Yılmaz, memleketi olan Mersin’in Mut ilçesinde halk eğitim merkezi Müdürlüğü bünyesinde bağlama yapım atölyesi ve kursu açtı.Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan ve Türkiye’de bir ilk olan bağlama yapım atölyesi açılışı hakkında basına bilgi verene Müdür Yardımcısı Çağlar Sevgi, “Çok uzun yıllardır bağlama kurslarına yoğun talep var.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Rıza Yılmaz, memleketi olan Mersin’in Mut ilçesinde halk eğitim merkezi Müdürlüğü bünyesinde bağlama yapım atölyesi ve kursu açtı.
Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan ve Türkiye’de bir ilk olan bağlama yapım atölyesi açılışı hakkında basına bilgi verene Müdür Yardımcısı Çağlar Sevgi, “Çok uzun yıllardır bağlama kurslarına yoğun talep var. Bu nedenle bağlama yapım atölyesi açtık. Eğitimlerin başlamasıyla kursiyerlerin hem bağlama çalmayı hem de yapımını öğrenecekler. Mut’un çocuğu olan Sanatçı Ali Rıza Yılmaz’la birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kursu açan Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Rıza Yılmaz ise, “Ünlü sanatçılar olan Musa Eroğlu, Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl gibi birçok sanatçıya bağlama yaptım. Bu hizmetlerimi gelecek kuşaklara da aktarmak istiyorum” söyledi.
Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Memleketim olan Mut ilçesinde bağlama yapmak isteyen öğrencilerimiz var. İnanın hepsi yetenek dolu ve çok hevesli. Beni memnun eden en ilginç taraf da kadın öğrencilerin daha çok olması. Bundan dolayı ben çok gururlandım. Hepsi de çok yetenekli”.
Açılışın yeni olmasına rağmen, 584 saat kursta 10 erkek, 10 kadın olmak üzere toplam 20 kursiyer eğitim alıyor. Kurs için kurulan atölyede, Divan, Tambura, Kısa Kol, Cura türlerinde bağlama yapılacağı bildirildi.

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