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Halk Otobüslerinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi denetimindeki Çilek Özel Halk Otobüsleri’nde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ederken, temassız kredi kartı ile ödeme sistemine geçildiği belirtildi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi denetimindeki Çilek Özel Halk Otobüsleri’nde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ederken, temassız kredi kartı ile ödeme sistemine geçildiği belirtildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Belediyemiz denetimindeki Çilek Özel Halk Otobüslerinde temassız kredi kartı ile ödeme dönemi başladı. 115 özel Halk Otobüsünde temassız özelliği bulunan kredi kartı ile ödeme yapılması için çalışmalar tamamlandı ve uygulamaya geçildi. Pandemi dolayısıyla şoför ve yolcular arasında para alış- verişi hastalığın seyrine olumsuz etki oluşturduğundan temassız özelliği bulunan kredi kartları ile bu etkiyi en aza indirmek ve özellikle şehir dışından gelen ve kent kartı olmayan vatandaşlara kolaylık sağlanması amaçlandı. Pandemi de rakamların artış göstermesinin ardından Kdz. Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetiminde Çilek Özel Halk Otobüslerinin tamamı dezenfekte edildi. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek.”

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