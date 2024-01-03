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Halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

03.01.2024 08:04 | Son Güncelleme:
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Çorum’da otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Halk otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza İnönü Caddesi Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 60 AAT 435 plakalı otomobil ile İ.Ç. idaresindeki Çorum Belediyesi’ne ait halk otobüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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