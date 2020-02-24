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Halk oyunları Balıkesir il finali yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

“Okullar arası Halk Oyunları Yarışması İl Birinciliği Yarışmaları” 12 ekibin 5 ayrı kategoride mücadelesiyle Kurtdereli Spor Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşti.Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde birincilerin belirlendiği yarışmada kazanan okullara ödülleri Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İl protokolü tarafından takdim edildi.Öğrenci ve velilerin büyük ilgi gösterdiği açılış seremonisinde konuşan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bir çok kültürü medeniyeti barındıran bu şehrin, Halk Oyunları gibi çok zengin bir kültürü yaşaması ve yaşatması çok önemlidir.

“Okullar arası Halk Oyunları Yarışması İl Birinciliği Yarışmaları” 12 ekibin 5 ayrı kategoride mücadelesiyle Kurtdereli Spor Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde birincilerin belirlendiği yarışmada kazanan okullara ödülleri Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İl protokolü tarafından takdim edildi.
Öğrenci ve velilerin büyük ilgi gösterdiği açılış seremonisinde konuşan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bir çok kültürü medeniyeti barındıran bu şehrin, Halk Oyunları gibi çok zengin bir kültürü yaşaması ve yaşatması çok önemlidir. Milletler kültürleriyle, edebiyatlarıyla, tarihi derinlikleriyle millet olma unvanına sahip olurlar. Bu zenginliği bizlere oyunlarıyla nakşedecek tüm ekiplere başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
Halk oyunlarının önemine, çocuklarımızın ve gençlerimizin hareketliliğine dikkat çeken Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; bu etkinlikleri gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.
Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise; öğrencilerin yaşattığı heyecan dolayısıyla teşekkür ederken, bu tür etkinliklere anne ve babaların çocuklarını yönlendirmelerinin önemine değindi. Tüm okulları yarışmalara katılımları dolayısıyla kutlayan Milletvekili Canbey, dereceye giren ve gurup şampiyonalarında şehrimizi temsil edecek ekiplere başarılar diledi.
Finaller sonunda Minikler dalında: Hatice Fahriye Eğinlioğlu ilkokulu, Yıldızlar dalında: Yarış Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek orta okulu, Gençler dalında : Muharrem Hasbi Koray Anadolu Lisesi 1. olarak şampiyon oldular.
Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Okul Sporları Şube Müdürü Bilal Gölen, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, Halk Oyunları İl Temsilcisi Huriye Köyden, idareci, öğretmen, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

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