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Halk oyunları kursları kış dönemi kayıtları başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından “Kurs Zamanı” sloganıyla başlanan kurslar kış döneminde de devam ediyor.Pamukkale Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz ayında “Yaz Spor Kursları” başlığı altında öğrencilere yönelik düzenlenen halk oyunları kursları, sonbaharda “Kurs Zamanı” olarak devam etti.

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından “Kurs Zamanı” sloganıyla başlanan kurslar kış döneminde de devam ediyor.
Pamukkale Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz ayında “Yaz Spor Kursları” başlığı altında öğrencilere yönelik düzenlenen halk oyunları kursları, sonbaharda “Kurs Zamanı” olarak devam etti. Belediyeden sonbahar etaplarının tamamlanmasıyla birlikte halk oyunları kurslarının kış dönemi kayıt başvuruları başladığı bildirildi. İnternet üzerinden başvuruları alınan ve son başvuru tarihi 3 Şubat 2020 tarihi olan halk oyunları kursları Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesinde bulunan ek hizmet binasında gerçekleştirilecek.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların kendilerini geliştirmeleri ve hobilerini gerçekleştirmeleri için çeşitli olanaklar sunmaya devam ettiklerini belirterek “Halk oyunlarımızın gelecek kuşaklarımıza aktarılmasının öneminin bilinciyle, halk oyunlarımızı öğrenme isteği olan 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz halk oyunları kurslarımıza bir yenisi ile devam ediyoruz kurslarımıza” dedi.

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