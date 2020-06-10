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Halk oyunlarının ateşi İzmit’ten yükselecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçenin ileri gelen halk oyunu hocalarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile adından sıkça söz ettiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit ve kent genelinde halk oyunları adına yapılacak çalışmalarla ilgili olarak ilçenin ileri gelen halk oyunları hocaları Murat İskenderoğlu, Hayrettin Altun, Ali İhsan Engür ve İzmit Belediyesi Sahne İzmit Sorumlusu Enis Üstüntaş ile toplantıda bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçenin ileri gelen halk oyunu hocalarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile adından sıkça söz ettiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit ve kent genelinde halk oyunları adına yapılacak çalışmalarla ilgili olarak ilçenin ileri gelen halk oyunları hocaları Murat İskenderoğlu, Hayrettin Altun, Ali İhsan Engür ve İzmit Belediyesi Sahne İzmit Sorumlusu Enis Üstüntaş ile toplantıda bir araya geldi. İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp’in de hazır bulunduğu toplantıda kurulacak çalıştayın yanı sıra, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan halk oyunları festivali ve halk oyunları yarışması gibi etkinlikler konuşuldu. Toplantıda konuşulan bir diğer konu ise Başkan Hürriyet’in döneminde kurulan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun ilçedeki halk oyunları gruplarıyla entegre edilerek daha da genişletilmesi oldu. Başkan Hürriyet’in bu fikrine sıcak bakan halk oyunu hocaları hep birlikte gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

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