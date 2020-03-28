YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Halk pazarında 3 metre kuralı uygulaması başladı

Halk pazarında 3 metre kuralı uygulaması başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçe Belediyesi Zabıta ekipleri de artık temel gıda ve temizlik gibi zaruri olmayan ürünlerin dışında satışın yasak olduğu pazarlarda denetlemelerde bulundu.

Karabük’ün Yenice ilçe Belediyesi Zabıta ekipleri de artık temel gıda ve temizlik gibi zaruri olmayan ürünlerin dışında satışın yasak olduğu pazarlarda denetlemelerde bulundu. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlanırken, kurallara uymayan satıcılar uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı, korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yayımlanan genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi. Yayımlanan genelgeyle birlikte semt pazarı yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarı başta olmak üzere süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar geçici bir süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasındaki mesafe 3 metre olması sağlanacak. Bu kapsam doğrultusunda Yenice Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde kurulan pazarda denetim gerçekleştirdi. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlandı kurallara uymayan satıcılar ekipler tarafından uyarıldı. Satış yapan esnaf ile müşteri arasındaki mesafenin 1 metre olması da sağlanarak şerit çekildi. Zabıta ekipleri aynı zamanda pazar esnafına eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlatırken pazarcılara alışveriş esnasında, ürünleri kendilerinin vermeleri gerektiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Karabük Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:00
İkindi
16:30
Akşam
19:17
Yatsı
20:38

Karabük Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Ömür Eczanesi
Merkez
Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük’te trenle 117 bin yolcu taşındı

Karabük’te trenle 117 bin yolcu taşındı

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

Öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.