Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yorulmaz: "En büyük silahımız bağışıklık sisteminin güçlü kılınmasıdır"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, pandemik haline gelen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı insanların elindeki en büyük silahın, bağışıklık sistemini güçlü tutmaları olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs başta olmak üzere tüm virüs ve rahatsızlıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini, bağışıklık sistemi zayıfladığında vücudun dışarıdan gelen mikroplar ve yabancı maddelere karşı çıkmakta zorluk çektiğini bu durumun ise hastalıklara yol açtığını ifade etti.

- "Koruyucu askerler"

Bağışıklık sistemini vücudun koruyucu askerlerine benzeten Yorulmaz, "Güçlü bağışıklık sistemi özellikle günümüzde etkili olan koronavirüs salgını için çok önem taşıyor. Çünkü henüz bilinen bir tedavisi ve aşısı yok. Koronavirüse karşı elimizde en büyük silahımız bağışıklık sisteminin güçlü kılınması. Bu sistemimizi sağlıklı beslenme ve sağlıklı davranma yoluyla güçlendirebiliriz." şeklinde konuştu.