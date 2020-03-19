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Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yorulmaz: "En büyük silahımız bağışıklık sisteminin güçlü kılınmasıdır"

EDİRNE HABERLERİ  | 19.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yorulmaz: "En büyük silahımız bağışıklık sisteminin güçlü kılınmasıdır"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, pandemik haline gelen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı insanların elindeki en büyük silahın, bağışıklık sistemini güçlü tutmaları olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs başta olmak üzere tüm virüs ve rahatsızlıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini, bağışıklık sistemi zayıfladığında vücudun dışarıdan gelen mikroplar ve yabancı maddelere karşı çıkmakta zorluk çektiğini bu durumun ise hastalıklara yol açtığını ifade etti.

- "Koruyucu askerler"

Bağışıklık sistemini vücudun koruyucu askerlerine benzeten Yorulmaz, "Güçlü bağışıklık sistemi özellikle günümüzde etkili olan koronavirüs salgını için çok önem taşıyor. Çünkü henüz bilinen bir tedavisi ve aşısı yok. Koronavirüse karşı elimizde en büyük silahımız bağışıklık sisteminin güçlü kılınması. Bu sistemimizi sağlıklı beslenme ve sağlıklı davranma yoluyla güçlendirebiliriz." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yorulmaz, sağlıksız beslenmeye bağlı olarak birçok rahatsızlığın görüldüğünü ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için evde yapılan yemeklerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

- Sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli

Mevsiminde taze sebze ve meyvelerin sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanması gerektiğini hatırlatan Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Ev yapımı yoğurt bağışıklığı güçlendirmede çok önemli. D vitamini eksikliği toplumumuzda çok yaygın. Güneşten olabildiğince faydalanarak D vitamini almalıyız. Yemeklerimizi yaparken zeytinyağını tercih ederek bağışıklığı güçlendirebiliriz. Günde en az 2 litre sıvı tüketmeliyiz. Obeziteye karşı da dikkatli olunmalı.

Çünkü obezite, bağışıklığı olumsuz etkileyen bir durum. Sağlıklı besinlerle ihtiyaç olunduğu kadar beslenilmeli. Abur cubur ve fabrikasyon besinlerden kaçınmalıyız."

Yorulmaz, beslenmenin yanı sıra sağlıklı davranma uygulamalarının da bağışıklık sisteminin önemli bileşenlerinden olduğunu dile getirdi.

Dinlendirici bir uykunun önemine değinen Yorulmaz, "Geç vakitlere kadar oturmaktan, yatılan odada televizyon gibi dikkat dağıtıcı araçların bulunmasından kaçınılmalı. Geç yatıp erken kalkma nasıl sağlıksızsa aynı şekilde çok uzun saatler uyuyarak geç kalkmak da sağlıklı bir davranış değildir. Günde 7-8 saat kesintisiz bir uyku dinlendirici ve faydalı olacaktır." dedi.

İnsan vücudunun hareket etmeye programlı bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Yorulmaz, düzenli egzersizin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

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