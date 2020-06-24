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Halk süt dağıtımı tekrar başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.06.2020 18:31 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs nedeniyle ara verilen halk süt dağıtımına tekrar başladı.Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, 2-5 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı ve doğal süt içmesi sağlamak amacıyla başlatılan halk süt dağıtımına salgın nedeniyle ara vermişti.

Halk süt dağıtımı tekrar başladı

Denizli’de korona virüs nedeniyle ara verilen halk süt dağıtımına tekrar başladı.
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, 2-5 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı ve doğal süt içmesi sağlamak amacıyla başlatılan halk süt dağıtımına salgın nedeniyle ara vermişti. Belediye ekipleri ilçe sınırları içinde belirlenen mahallelerde çocuklara sütlerini ulaştırıyor. Halk Süt Projesine kayıt olmak isteyen vatandaşlar için gelecek aydan itibaren Merkezefendi Belediyesi internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Merkezefendi’de çocukların sağlıkla büyüyeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde başlatmış olduğumuz, Pandemi nedeniyle durdurmak zorunda kaldığımız Halk Süt’ün dağıtımına tekrar başladık. 2-5 yaş arasındaki çocuklarımızın sağlıklı, kaliteli ve doğal bir şekilde süt tüketebilmeleri için gerçekleştirdiğimiz bu önemli projeye kaldığımız yerden devam ederek başvuru yapan ailelerimize sütlerimizi ulaştırıyoruz. Bütün çalışmalarımız, projelerimiz ve hizmetlerimiz Merkezefendi ve Merkezefendililer için. Halk Süt ile Merkezefendi’de çocuklarımız sağlıklı süt içecek, sağlıkla büyüyecek” dedi.

Halk süt dağıtımı tekrar başladı

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