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Halk toplantısında katılan vatandaşlar validen tablet istedi

19.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmak için her ay düzenli olarak gerçekleştirilen “Halk Toplantısı”nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, bugüne kadar gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşların yaşadığı sorunların yüzde 87’sini çözüme kavuşturduklarını belirttti.

Vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmak için her ay düzenli olarak gerçekleştirilen “Halk Toplantısı”nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, bugüne kadar gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşların yaşadığı sorunların yüzde 87’sini çözüme kavuşturduklarını belirttti. Toplantıya katılanların büyük çoğunluğunun çocukları için tablet talebinde bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.
Her ay düzenli olarak yapılan ‘Halk Toplantısı’ gerçekleştirildi. Vatandaşların istek öneri ve şikayetlerini dile getirebilmeleri amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen halk toplantısına yoğun katılım oldu. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda vatandaşların büyük bir bölümü tablet isteğinde bulundu. Vali Çiçek, maddi durumu yetersiz olduğu tespit edilen ve tablet isteğinde bulunan vatandaşları kırmayarak onların taleplerini yerine getirdi. Bazı vatandaşlar da Vali Çiçek’ten iş talebinde bulundu. Çiçek ise İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya’ya talimat vererek, vatandaşlara yardımcı oldu.

“Sorunlarla tek tek ilgileniyoruz”
Çözüme kavuşturulan sorunları tek tek kendisinin ve Vali yardımcılarının takip ettiğinin altını çizen Vali Çiçek “Geçen haftaki toplantıda ne kadar sorunu çözüme kavuşturmuşuz diye baktığımda bu oran yüzde 87 çıkıyor. Biz sadece yönlendirme ile kalmıyoruz, arkadaşlarımız gece gündüz bununla ilgili çalışıyorlar. Vatandaşımızın sorunu deyip geçmiyoruz. Bizzat çözüme ulaştırana kadar, sorunu çözene kadar devam ediyoruz” dedi.
Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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