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Halka en iyi hizmet için bir araya geldiler

BİLECİK HABERLERİ  | 06.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak Burdur’da bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.Geçen aylarda Bolu ve Yalova’da gerçekleştirilen belediye başkanları danışma toplantısı, bu kez Burdur’da gerçekleştirildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak Burdur’da bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Geçen aylarda Bolu ve Yalova’da gerçekleştirilen belediye başkanları danışma toplantısı, bu kez Burdur’da gerçekleştirildi. Bilecik Belediye Başkan Semih Şahin, düzenlenen toplantıya katılarak, Bilecik’te yapılacak çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanlarının salgın hakkında yapılan çalışmalar hakkında görüş ve taleplerin de belirtildiği toplantı hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, ‘’Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak Burdur’da bir araya geldik. Halkımıza her alanda en iyi hizmeti sunmak için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Tecrübe ve bilgi paylaşımları yaptık. Son derece verimli ve güzel geçti. Şehirlerimiz ve halkımız için güzel proje ve eserleri gerçekleştirmek için toplantılarımız devam edecek’’ dedi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Sefa Salman katıldı.

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