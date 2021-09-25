Halkbank, 2021 Erkekler Balkan Kupası'ndaki ilk maçına yarın çıkacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ev sahipliğini üstlendiği 2021 Balkan Kupası'nda ilk maçını yarın oynayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda başkent ekibi, saat 17.30'da Sırbistan'ın OK Radnicki Kragujevic takımıyla karşılaşacak.

Halkbank, 27 Eylül Pazartesi günü ise saat 14.00'te Yunanistan'n A.O.P. Kiffissias takımıyla karşı karşıya gelecek.

Üçlü turnuvayı zirvede tamamlayacak ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Organizasyon, bugün oynanacak A.O.P. Kiffissias-OK Radnicki Kragujevic müsabakasıyla başlayacak.

Mavi-beyazlı takımda ilk maç öncesi görüşleri paylaşılan tecrübeli pasör Aslan Ekşi, öncelikli hedeflerinin Balkan Kupası'nı almak, ardından da CEV Challenge Kupası'nda devam etmek olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu sene CEV Challenge Kupası'nda da şampiyon olmak istiyoruz. Ayrıca, 1 Ekim'de Türkiye Kupası grup maçları başlayacak. Balkan Kupası'nı alarak oraya da moralli gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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