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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Doğruluk'u transfer etti

15.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Doğruluk'u transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, smaçör Oğuzhan Doğruluk'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1998 doğumlu voleybolcu Oğuzhan Doğruluk ile anlaşmaya varıldı.

Genç smaçör, kariyerinde daha önce Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto formasını giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan, yeni sezonda Halkbank forması giyecek olmasının kendisi için yeni bir meydan okuma olduğunu belirtti.

"Halkbank'tan teklif geldiğinde çok fazla düşünmeden kabul ettim." ifadesini kullanan Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Nereye davet edildiğimi ve nereye geldiğimi iyi biliyorum. Halkbank'ın Türkiye'deki yeri belli. Yeteneklerimi geliştirmek ve bunları takımım için kullanmak adına elimden geleni yapacağım. Şimdiden birbirini tamamlayan bir takım olma yolunda çok önemli mesafeler alıyoruz. İyi voleybol oynayarak kazanan ve bunu alışkanlık haline getirecek bir takım olacağımıza inanıyorum. Başarılarla dolu bir sezon temenni ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank Voleybol

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