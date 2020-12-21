Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek

Halkbank, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında yarın Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 14.00'te başlayacak.

Halkbank'ın Avusturyalı smaçörü Alexander Berger, yaptığı açıklamada, "Tokat ekibini Ankara'dan puansız göndererek, bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı maçlarda iyi oyunun karşılığını puan olarak alamadıkları belirten Berger, "Bu kez, her şeyin yerli yerine oturacağına ve galibiyeti hanemize yazdıracağımıza inanıyoruz. Biz güçlü bir takımız, iyi bir kadroya sahibiz, adımız Halkbank. Sahaya bunun bilincinde çıkıp maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

