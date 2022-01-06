"Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması" ile kadın girişimci ekosistemi büyüyecek

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik desteklerini genişleteceklerini belirterek, "Türkiye’nin her köşesinde ürettikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlattık." dedi.

Girişimci kadınları teşvik etmek amacıyla 2021’de avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'ni açıklayan ve 9 ilde düzenlediği "Üreten Kadınlar" zirveleri ve toplantılarıyla desteğini yurt çapına yayan Halkbank, bu yöndeki vizyonunu 2022’de daha da ileriye taşıyor. Kadın girişimcileri geliştirecek bir ödüllendirme programı hazırlayan banka, bu doğrultuda "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması"nı düzenliyor.

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Kredi Destek Paketi'nin geldiği aşamayı ve Üreten Kadınlar Yarışması’nı, yarışmanın jüri üyeleriyle birlikte İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Kurguladıkları finansal imkanlarla, 2021 yıl sonu itibarıyla 88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar lirayı bulan kredi kullandırdıklarını belirten Arslan, Üreten Kadınlar Toplantıları ile neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladıklarını anlattı.

Arslan, desteklerinin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğunu söyledi. Harika başarı öykülerine tanıklık ettiklerini aktaran Arslan, "Projemizin birinci yılının sonunda yani 8 Mart 2022'ye kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar TL kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk. Bu hedefi aşacağımıza inanıyoruz. Kadın girişimcilerimizde yüzde 99,6’lık geri ödeme yüzdesine sahip olduğumuzu paylaşmak isterim. Kadınların borçlarına son derece sadık olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

- Halkbank'tan Üreten Kadınlar Yarışması

Osman Arslan, 2022’de Halkbank olarak kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik desteklerini genişleteceklerini belirterek, "Türkiye’nin her köşesinde ürettikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlattık. Bu yarışmayı sonraki yıllara da taşımayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Örnek çalışmalara imza atan, fark yaratan, girişim hikayesi olan, sürdürülebilir fayda oluşturan, pazarlamada ayrışan, Türkiye'yi yurt içinde veya yurt dışında başarıyla temsil eden ve ülkenin kalkınması yolunda bulunduğu yöreye katma değer sağlayan kadınları ödüllendireceklerini söyleyen Arslan, "Ödüllerimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenleyeceğimiz Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde takdim edeceğiz." dedi.

Arslan, yarışma kapsamında verecekleri ödüllere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sıfır Atık hedefini tüm hizmet birimlerinde hayata geçiren bir banka olarak, Üreten Kadınlar Toplantılarımız boyunca çevre hassasiyetimizi hep ön planda tuttuk. Dolayısıyla, çevresel farkındalığı yükselten, bu konuda öne çıkan ürün veya hizmeti olan bir kadın girişimcimiz, Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacaktır. Ayrıca yarışmamızda, Türk lirasının üzerinde resmi yer alan ve dönemindeki çalışmalarla Türk kadınlarına ilham veren Fatma Aliye Topuz adına da özel bir ödül vereceğiz."

- Girişimcilere eğitim, pazarlama, iletişim ve bankacılık uygulamaları desteği

Halkbank Genel Müdürü Arslan, nakdi ödüllerin yanı sıra girişimci ve kooperatiflere eğitim, pazarlama, iletişim desteği ve avantajlı bankacılık uygulamaları sunacaklarını belirtti.

Bünyelerinde kurulan ve kadın girişimcilere geniş bir yelpazede sürekli eğitim desteği sunacak olan "Üreten Kadınlar Akademisi" çatısı altında tüm finalistlere kapsamlı girişimcilik eğitimleri verileceğini anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte tanıtım amaçlı kurguladığımız Medya İletişim Paketi çerçevesinde, reklam ve iletişim odaklı medya fırsatları sağlayacağız. Yarışmamıza katılan kadın kooperatifleri içerisinden seçilenlere 8 Mart 2022'de gerçekleştireceğimiz ödül töreninde stant açarak, kendilerini ve ürünlerini tanıtma imkanı sunacağız. Ayrıca Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ile girişimcilerimizin havale-EFT işlemlerinden ücret alınmayacak ve kredi kartı ile POS aidatı talep edilmeyecektir. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda kaybeden olmayacaktır. Tüm kadın girişimcilerimize kıymet veriyoruz. Bu nedenle tüm katılımcılarımıza ‘Temel Girişimcilik Eğitimi’ hediye edeceğiz."

Arslan, kadınları ekonomik hayata daha fazla dahil edebilmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla, ekonomik olduğu kadar sosyal fayda da sağlayacak çözümler geliştirdiklerini aktardı.

- Nakdi ve özel ödüller

Toplantıda verilen bilgiye göre, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra 2 özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunulacak.

Nakdi ödüller kapsamında; Mikro Üretici Kadın Girişimci kategorisinde birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL ve üçüncülük ödülü 100 bin TL olarak belirlendi.

KOBİ Üretici Kadın Girişimci kategorisinde ise birinci olan 250 bin TL, ikinci olan 200 bin TL ve üçüncü olan 100 bin TL kazanacak.

Kadın Kooperatifi kategorisinde birinci olan 200 bin liranın, ikinci olan 150 bin liranın ve üçüncü olan 100 bin liranın sahibi olacak

Yarışma kapsamında Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü ve Fatma Aliye Topuz Özel Ödülü de kadın girişimcilere verilecek.

Yarışmada nakdi ve özel ödüllerin yanı sıra ayni ödüller de verilecek. Yarışmacılara eğitim, medya iletişim paketi ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketi imkanı sunulacak.

Yarışmanın jüri üyeleri "Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, BEE’O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Big Chef’s Kurucusu Gamze Cizreli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz." isimlerinden oluşuyor.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’na başvurular, bankanın web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

