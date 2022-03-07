Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Halkbank, gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması'yla Türkiye'nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı ödül töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları kaydetti:

"Tam bir yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz ve çok başarılı sonuçlara ulaşan Üreten Kadınlar projemizi, yeni ufuklara taşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi hayata geçirdik. Kurguladığımız finansal imkanları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları'yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL'lik finansman desteğine ulaşmayı hedefledik. Büyük bir mutlulukla bu hedefimizi aştığımızı paylaşmak istiyorum."

- Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'na 2 bin 500'e yakın başvuru yapıldı

Desteklere Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'yla yeni bir boyut kazandırdıklarını ifade eden Arslan, "İlkini gerçekleştirdiğimiz yarışmamızla kadın girişimci ekosistemine katkılarımızı genişletiyoruz. Maddi ödüllerimizin yanı sıra katılımcılarımızı; pazarlama ve iletişim desteği, tanıtım fırsatları, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ve Üreten Kadınlar Akademisi'nden özel eğitimlerle ödüllendireceğiz." dedi.

Arslan, ödüllerin yanı sıra yarışmanın en büyük katkısının girişimcilere kazandıracağı itibar olacağına vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın girişimciler, yarışmamıza beklentilerimizin üzerinde yoğun ilgi göstermiş ve 5 hafta gibi kısa bir sürede birbirinden nitelikli tam 2 bin 494 başvuru yapılmıştır. Tüm bölgelerimizden çok sayıda katılımın olması, hem ülkemizin ekonomik canlılığını hem de kadınlarımızın iş yapma hevesini göstermektedir. Yarışmaya giden süreçte ayrıca 81 ildeki tüm şubelerimizde girişimci kadınlarımızla şube buluşmaları gerçekleştirdik. Bu toplantılarda yaklaşık 7 bin kadın girişimciyi ağırladık ve projemizi anlattık. Halkbank olarak sürdürülebilirlik anlayışımızın uzantısı doğrultusunda, yarışmamıza başvuran her kadın girişimci adına da bir fidan bağışı yaptığımızı paylaşmak isterim."

Kadın girişimcilere yönelik Paraf Üreten Kadın kredi kartını da hayata geçirdiklerini belirten Arslan, "Halkbank olarak girişim yolculuklarında üreten kadınlarımıza sağladığımız avantajlı ürünlerimiz arasına Paraf Üreten Kadın kredi kartını da eklediğimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün olduğu gibi gelecekte de kadın girişimcilerimizi, elimizden gelen her alanda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

- Kategoriler ve ödüller

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunuldu.

Yarışmada kazananlar şöyle:

"Halkbank Üreten Kadınlar kategorisinin Mikro Üretici Kadın Girişimci kategorisinde birincilik ödülü 200 bin TL/Başak Demir/Helimore Havacılık/Samsun, ikincilik ödülü 150 bin TL/Emine Yılmaz/Hyggefoods Gıda/İstanbul, üçüncülük ödülü 100 bin TL/Hülya Dağöttüren/Umayana Ar-Ge ve İlaç/İstanbul, KOBİ Üretici Kadın Girişimci kategorisinde birincilik ödülü 250 bin TL/Nurşen Sanver/Sanver Mühendislik/Bursa, ikincilik ödülü 200 bin TL/İsmihan Kobaner/Osmak Rulo Makine/Osmaniye, üçüncülük ödülü 150 bin TL/ Sibel Cimbar/Neon Havacılık Teknolojileri/Ankara.

Kadın Kooperatifi kategorisinde birincilik ödülü 200 bin TL/Artuklu ilçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi/Pelin Dökmen/Mardin, ikincilik ödülü 150 bin TL/Çobanlar Kadın Kültür Evi Üretim İşletme Kooperatifi/İlknur Yüksel Dönmez/Afyonkarahisar, üçüncülük ödülü 100 bin TL/Göbeklitepe Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi/Emine Çakmak/Şanlıurfa.