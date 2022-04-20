YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Halkbank, yarı final serisini Ankara'ya taşımayı hedefliyor

Halkbank, yarı final serisini Ankara'ya taşımayı hedefliyor

20.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank, yarı final serisini Ankara'ya taşımayı hedefliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Arkas Spor'a konuk olacak Halkbank, rakibini yenerek seriyi Ankara'ya taşımayı amaçlıyor.

Play-off etabına lig lideri olarak giren Halkbank, yarı final serisinin ikinci maçında Arkas Spor ile yarın saat 15.00'te İzmir'de karşılaşacak.

Eşleşmede Arkas Spor'un 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşmayı Halkbank'ın kazanması halinde serinin üçüncü maçı 24 Nisan'da Ankara’da oynanacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank'ın orta oyuncularından Furkan Aydın, Arkas Spor'u yeneceklerine inandıklarını belirtti.

Ankara'daki maçın yarınki mücadele için ölçü olmayacağını vurgulayan genç oyuncu, "Buraya hiçbir şeyi kabullenmeye gelmedik. İnanıyorum ki herkes üzerine düşeni yapacak, Halkbank gibi oynayacak ve seriyi Ankara'ya taşıyacağız. Zaten bugüne kadar sergilediğimiz performans, aldığımız sonuçlar nedeniyle finalde adımızın olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyorİnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor
Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildiFenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi
Sivasspor kupada Alanyaspor'a konuk olacakSivasspor kupada Alanyaspor'a konuk olacak

Ankara Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
05:57
Öğle
12:53
İkindi
16:37
Akşam
19:38
Yatsı
21:03
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince...

Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.