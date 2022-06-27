Halkbank’a karnesini getiren çocuklara kumbara hediye

İSTANBUL (AA) - Halkbank, Kumbara Hesabı ile çocukların ve gençlerin tasarruf alışkanlıklarını artırmak amacıyla ‘Karne Senden, Kumbaran Halkbank’tan’ kampanyasını hayata geçiriyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, ‘Karne Senden, Kumbaran Halkbank’tan’ kampanyası kapsamında çocuklara tasarruf bilincini aşılamak için karnesini getirenlere Keloğlan, Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca kumbaralarından biri hediye ediliyor.

Çocuklar, bu kahramanların hikayelerini kumbaraların üzerindeki QR kodunu okutarak www.halkbankcocukkumbarasi.com adresinden kolaylıkla dinleyebiliyor. Kampanyayla öğrencileri yoğun bir eğitim-öğretim döneminden sonra motive etmek ve onları ödüllendirmek isteyen Halkbank, gençleri ve çocukları mümkün olduğunca tasarrufa yönlendirmeyi amaçlıyor.

Kumbaralar, Keloğlan, Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca masallarının yanı sıra Halkbank çalışanlarının özel katkısıyla oluşturulan birbirinden değerli hikâyelerle çocukların hayal dünyasını genişletmeye yardımcı oluyor. Halkbank çalışanları ve yakınları tarafından yazılan sesli öykülerin ve videoların da yer aldığı QR kodlu kumbaralarla karne heyecanı yaşayan çocuklara, birikim yapma alışkanlığının öneminin vurgulanması amaçlanıyor.

