Halkbank’tan Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimine "net sıfır" taahhüdü

İSTANBUL (AA) - Halkbank, Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) standartlarına uygun olarak hem doğrudan faaliyetleri hem de portföyü kaynaklı emisyonlar için “net sıfır” hedefi belirlemeye taahhüt veren Türkiye’den ilk banka oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, operasyonel faaliyetleri ve hizmetlerinin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik politikalarıyla daha yeşil, temiz ve sağlıklı bir dünya için çalışmalarını sürdüren Halkbank, Türk bankacılık sektöründe bir ilke daha imza attı.

Halkbank, Birleşmiş Milletler’in (BM) de bir ortağı olduğu ve şirketlerin bilimsel karbon emisyon azaltım hedeflerini deklare ettiği Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi’nde (SBTi) hem doğrudan faaliyetleri hem de portföy emisyonları için "net sıfır" hedefinde bulunan ilk Türk bankası oldu.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturan Halkbank, 2022 yılı Haziran ayında BM Çevre Programı Finans Girişimi tarafından kurulan küresel iş birliği Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne (NZBA) katılım sağlayarak, operasyonlarını ve yatırım portföyünü 2050 yılına kadar "net sıfır" emisyonla uyumlu hale getirme sözü vermişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sürdürülebilirlik konusunda pek çok alanda öncü rol üstlendiklerini ve bu alandaki deneyimlerinden aldıkları güçle sıfır emisyon taahhüdü verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi tarafından kurulan küresel iş birliği Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne imza atarken, operasyonlarımızı ve yatırım portföyümüzü 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeye taahhüt etmiştik. Sıfır karbon konusunda aksiyon planları hazırlamayı, emisyonlarımızı ve süreçlerimizi halka açık ve şeffaf bir şekilde raporlamayı amaçlayan bu imzanın ardından, SBTi’de karbonsuzlaşma çalışmalarına destek olarak net sıfır ekonomiye geçişe katkıda bulunmayı taahhüt ettik.”

Daha önce Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne verdikleri taahhüddün, Halkbank’ın bankacılık alanındaki operasyonlarının yanı sıra bankacılık portföyüne yönelik emisyon azalım hedeflerini de kapsadığını ve bu sayede SBTi’yi de içerdiğine dikkati çeken Arslan, “SBTi, küresel iklim değişikliğine karşı mücadelede bilimsel temelli bir yöntemi benimsiyor, sıkı bir değerlendirmeden geçen ve SBTi standartlarına uygun hedefleri onaylıyor. Bizim de çalışmalarımız bu amaca uygun olarak devam ediyor. Bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda öncü rol üstlenen bir kurum olarak, SBTi’de hem faaliyetlerimiz hem de portföy emisyonlarımız için ‘net sıfır’ hedefinde bulunan ilk Türk bankası olarak, bir ilke daha imza attığımız için mutluyuz.’’ ifadelerini kullandı.

- Halkbank, uluslararası yarışmalarda yeni ödüllerin sahibi oldu

“Çevreye Duyarlı Banka” ve “Sosyal Sorumluluk Stratejisi” projeleriyle fark yaratan Halkbank, İngiltere’nin en büyük ödül organizasyonu olan Awards Intelligence’ın iki programından Best Business Awards’ta ödüle layık görüldü. Halkbank, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla organizasyonda “En İyi Toplumsal Katkı Uygulaması” ve “En iyi Sürdürülebilir Ürün ve Süreçleri” kategorilerinde ödüllerinin de sahibi oldu.

Halkbank ayrıca dünyanın önde gelen ödül programlarından birisi olan Silikon Vadisi merkezli The Globee Awards’ta da “Çevreye Duyarlı Banka” kategorisi de dahil farklı kategorilerde 10 altın, 2 gümüş ödül kazanma başarısı gösterdi. Halkbank kazandığı bu ödüllerle Grand Winner şirketler arasına da adını yazdırdı.

