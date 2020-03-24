Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi desteği

İSTANBUL (AA) - Halkbank, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini bildirdi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik "Esnaf Destek Paketi"ni duyurdu.

Destek paketiyle devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup, paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam edecek.

Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlandı. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak işletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek.