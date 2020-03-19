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Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak

ANTALYA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Antalya'da Korkuteli Belediyesi, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmamaları için engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların alışverişlerini yapacak, evlere maske, kolonya ve kitap dağıtacak

Antalya'da Korkuteli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçe halkının evlerden çıkmaması için acil ihtiyaçların belediye ekiplerince karşılanacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Ömer İşlek, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ilçedeki önlemleri artırdıklarını belirtti.

Bu doğrultuda vatandaşlara daha fazla yardımcı olabilmek amacıyla ek hizmetler belirlediklerini aktaran İşlek, salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan ve kitap talebinde bulunanlara Cumhureli ekiplerince kitap servisi yapılacağını bildirdi.

Ayrıca evlerdeki okunmuş olan ve başkalarının faydalanması için kendilerine ulaştırılmış kitapları da dezenfekte edip dağıtacaklarını ifade eden Ömer İşlek, evcil hayvanların mama ve veteriner hizmetinin de belediye tarafından ücretsiz karşılanacağını kaydetti.

Engelli vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını ücretsiz olarak yapacaklarını ve evlerine teslim edeceklerini belirten İşlek, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmaları da şu şekilde aktardı:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine maske ve kolonya dağıtımı pazartesi gününden itibaren belediyemiz tarafından başlatılacaktır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın imkanı olsun olmasın kendilerini kötü hissetmeleri veya virüs belirtisi olduğunu düşünmeleri halinde belediye doktorumuz evde sağlık bakım kapsamında ön teşhis için evlerine ücretsiz gidecek. Gerek görüldüğü takdirde hastaneye sevki tarafımızca karşılanacaktır. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz götüreceğiz, evlerinizden çıkıp eczanelere gitmenize gerek yok."

- Çocuklar için ücretsiz masal hizmeti

Çocuklara yönelik de hizmetlerin olacağını bildiren Ömer İşlek, saat 08.30 ile 17.30 arasında canı sıkılan çocukların Cumhureli'ndeki görevlileri aramaları halinde ücretsiz masal dinleyebileceklerini belirtti.

Evlerde can sıkıntısı yaşayanlar için Korkuteli TV iş birliğinde yarışma programı düzenleyeceklerini aktaran İşlek, gün içerisindeki 3 yarışma programında vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtılacağını bildirdi.

Vatandaşların bu süreçte ihtiyaçları için "0242 653 00 00" Cumhureli irtibat numarasını aramalarını isteyen İşlek, "Önümüzdeki 2 hafta evlerimizde kalalım, acil durumlar ve ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmayalım. Çocuklarımızla vakit geçirelim, ailece kitap okuyup, film seyredelim, bol bol ülkemiz için dua edelim, hatimler yapalım. Dostlarımızı ve arkadaşlarımızı telefonla arayarak hal hatır soralım." değerlendirmesinde bulundu.

İşlek, Korkuteli Belediyesi olarak vatandaşın acil tüm ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılayacaklarını da kaydetti.

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korkuteli belediyesi Kovid-19 salgın

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