YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Halkın dilinden İstiklal Marşı

Halkın dilinden İstiklal Marşı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Bilecik’te İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipteşehit babasının yanı sıra 7’den 70’e herkes yer aldı.Bilecik’in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı’nın kabulü 99’uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ne özel bir klip hazırlandı.

Bilecik’te İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipte
şehit babasının yanı sıra 7’den 70’e herkes yer aldı.
Bilecik’in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı’nın kabulü 99’uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ne özel bir klip hazırlandı. ’Halkın Dilinden İstiklal Marşı’ adlı verilen klipte anaokulu öğrencisinden, lise öğrencisine, polis memurdan, jandarmaya, sağlık görevlisinden veterinere, pazarcı esnafından ilçe esnafına, cami imamından şehit babasına, öğretmenden belediye personeline, gaziden belediye başkanına herkes görev aldı. İstiklal Marşı’nın kıtaları okuyan 7’den 70’e ilçe halkı güzel bir çalışma ortaya koyarken, klip Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in müthiş performansı ile son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:15
İkindi
16:33
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Bu ilçede internet bedava

Bu ilçede internet bedava

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Bilecikspor’da gözler 1308 Osmaneli Belediyespor maçında

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.