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Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

EDİRNE HABERLERİ  | 06.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Çin başta olmak üzere tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne’de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.Tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne’de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.

Çin başta olmak üzere tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne’de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.
Tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne’de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor. Edirne Valiliği’ne bağlı ekipler, camiler, parklar gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda sık sık dezenfekte işlemleri yapmaya devam ediyor.
Yetkililer, halk sağlığına önem verdiklerini ve konudaki çalışmalarını da sürdüklerini söyledi.

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Hayat Eczanesi
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Derman Eczanesi
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Uysal Eczanesi
Ipsala
Uğur Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
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