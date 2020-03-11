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Halkoyunları İl birinciliği yarışmaları Cumartesi günü yapılacak

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.03.2020 14:51 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekipleri, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmalarına katılacak.Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüpler ve Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları, 14 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Halkoyunları İl birinciliği yarışmaları Cumartesi günü yapılacak

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekipleri, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmalarına katılacak.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüpler ve Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları, 14 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmalara Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, iki ayrı kategoride katılacak.
Büyükler ve Yıldızlar kategorilerinde mücadele edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekipleri, 1.’nci olmaları durumunda Türkiye Şampiyonası öncesinde Nevşehir’i grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanacak.

Halkoyunları İl birinciliği yarışmaları Cumartesi günü yapılacak

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