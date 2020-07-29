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Halktan nostaljik tramvaya tam destek

İZMİR HABERLERİ  | 29.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1. Kordon’da çalışması planlanan nostaljik tramvayla ilgili halk toplantısı düzenlendi. Projenin ayrıntılarını dinleyen bölge sakinleri, lastik tekerlekli tramvaya tam destek verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin nostaljik sembollerinden biri olan ve geçmişte 1. Kordon’da çalışan tramvayı yeniden hayata geçirmeden önce bölge sakinleriyle bir araya geldi. Halk toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev ve Konak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ulvi Dülger yurttaşlara, projenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı, görüşleri ve önerileri alındı. Projeye tam destek veren vatandaşlar, uygulamanın Konak’a uzatılmasını; kent merkezinde, başta Kültürpark olmak üzere uygun olan bölgelere de taşınmasını istedi.

1928’den esinlenildi
Nostaljik tramvay, İzmir’de 1928’den itibaren kullanılmaya başlanan elektrikli tramvaylardan esinlenerek tasarlandı. 1. Kordon’un dokusunu bozmamak için lastik tekerlekli olacak ve elektrikle çalışacak. Mevcut toprak yol tramvayın geçişine uygun olarak düzenlenecek. Ayrıca Alsancak Limanı viyadüklerinin bulunduğu alanda bataryalı tramvay vagonlarının park edebilmesi, bakımının ve temizliğinin yapılarak bu vagonların şarj edilebilmesi için bir alan oluşturulacak.

9 Eylül’de hizmete başlayacak
Tek vagondan oluşan 28 kişi oturma kapasiteli iki adet nostaljik tramvay, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki bin 660 metrelik güzergahta karşılıklı sefer yapacak. Vagonun her iki yönünde sürücü kabini olacak, dönüş için alana ihtiyaç duymayacak. Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Alsancak İskele ve Alsancak Limanı olmak üzere 4 duraktan tramvaya yolcu inip binebilecek. Üçüncü tramvay vagonu ise yedekte tutulacak. İzmir’in nostaljik tramvayının rengi 1900’lü yıllarda kentte hizmet veren tramvayların rengi esas alınarak yeşil olarak belirlendi.
Tramvaylar İzmir’in Kurtuluş coşkusunun 98. kez yaşanacağı 9 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak.

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