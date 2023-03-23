Halle Berry duştan paylaştı! Sınırları zorladı

Hollywood efsaneleri arasına adını yazdırmayı başaran Halle Berry sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

56 yaşındaki ünlü oyuncu cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Halle Berry duştan sonra ayna karşısına geçip birbirinden iddialı pozlar verdi.

Buğulu ayna karşısındaki pozlarını 'Çarşamba günü kendini sevmek' notu ile paylaşan Halle Berry göğüslerini ise eliyle kapattı.

Halle Berry, Instagram’daki son paylaşımıyla takipçilerinin nefesini kesti.

Sosyal medyada 8 milyonu aşkın takipçisi olan Halle Berry'e; 'Bunu bize yapma', 'Bizimle oynamayı bırak' gibi yorumlarda bulundular.



