Hallerde dezenfekte çalışması

-Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüs mücadelesi kapsamında yaş sebze meyve hallerinde dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında yürütülen mücadele kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayan ve vatandaşlarımızın sık giriş çıkış yaptığı riskli bölgelerde uygulamalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaş sebze meyve hallerinde de dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Konusunda uzman personel tarafından vatandaşların gıda temininde büyük öneme sahip olan ve her gün yoğun sirkülasyonun yaşandığı Fethiye Karadere, Kumluova, Karaçulha ve Ortaca yaş sebze ve meyve hallerinde düzenli dezenfeksiyon uygulamaları devam edecek.

