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Haltercilerden Türkiye dereceleri

BİLECİK HABERLERİ  | 24.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019-2020 Sezonu Okul Sporları Halter Genç B (Kadın-Erkek) Yarışmaları Muğla’nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi.102 kilogramda yarışan Serhat Şahin, 80 kilogramda koparma ve 85 kilogramda silkme derecesi ile Türkiye ikincisi, 96 kilogramda yarışan Emirhan Ilgın 86 kilogramda silkme ve 72 kilogramda koparmalık derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Haltercilerden Türkiye dereceleri

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019-2020 Sezonu Okul Sporları Halter Genç B (Kadın-Erkek) Yarışmaları Muğla’nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi.
102 kilogramda yarışan Serhat Şahin, 80 kilogramda koparma ve 85 kilogramda silkme derecesi ile Türkiye ikincisi, 96 kilogramda yarışan Emirhan Ilgın 86 kilogramda silkme ve 72 kilogramda koparmalık derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, antrenör ve sporcuları elde etmiş oldukları başarı nedeni ile tebrik etti.

Haltercilerden Türkiye dereceleri

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