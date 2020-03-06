YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Halter’de Kilisli sporcuların başarısı

Halter’de Kilisli sporcuların başarısı

KİLİS HABERLERİ  | 06.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Kilisli Halterciler, Muğla’nın Dalaman ilçesinde Okul Sporları Gençler kategorisinde dereceye girerek madalya kazandı.Muğla’nın Dalaman ilçesinde 81 ilden 381 sporcunun katılım sağladığı Okul Sporları Gençler B Kategorisi Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi.

Halter’de Kilisli sporcuların başarısı

Kilisli Halterciler, Muğla’nın Dalaman ilçesinde Okul Sporları Gençler kategorisinde dereceye girerek madalya kazandı.
Muğla’nın Dalaman ilçesinde 81 ilden 381 sporcunun katılım sağladığı Okul Sporları Gençler B Kategorisi Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi. Düzenlenen halter şampiyonasında Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Engin Kara 61 kiloda Türkiye 2’incisi, Salih Nane 55 kiloda Türkiye 5’incisi Davut Kara ise 67 kiloda Türkiye 7’incisi oldu. Çok sayıda milli sporcunun katıldığı turnuvada büyük başarı sağlayan öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, çeşitli hediyeler verdi.

Halter’de Kilisli sporcuların başarısı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dursunbey’de Kros Duatlon heyecanı

Dursunbey’de Kros Duatlon heyecanı

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da Alaaddin çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışması başladı

Konya’da Alaaddin çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışması başladı

Adana’da "Kahve ve Tatlı Festivali" düzenleniyor

Adana’da "Kahve ve Tatlı Festivali" düzenleniyor

Sakarya’da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Sakarya’da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Kilis Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:48
Öğle
12:48
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:51

Kilis Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Burcu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

Akıllı köpekler jandarmanın gözü kulağı oluyor

Akıllı köpekler jandarmanın gözü kulağı oluyor

Vali Soytürk’ün acı günü

Vali Soytürk’ün acı günü

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kilisli esnaftan marketler zincirine tepki

Kilisli esnaftan marketler zincirine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.