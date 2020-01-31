Haluk Çetin ve Yılmaz Odabaşı ikilisinden şiir dinletisi

Manavgat Belediyesi’nin “Haluk Çetin ile Manavgat Buluşmaları” kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde konuk ettiği yazar ve şair Yılmaz Odabaşı, Manavgat halkıyla bir araya geldi.

Ünlü şair Yılmaz Odabaşı’nın şiirleri ile başlayan gecede, Haluk Çetin gitarıyla en sevilen şarkıları ve Yılmaz Odabaşı’nın şiirlerinden oluşan besteleri, dinleyiciler için seslendirdi. Şiir dinletisinin ardından plaket ve çiçek takdimini CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar’ın elinden alan şair Yılmaz Odabaşı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e, okurlarıyla buluşma imkanı verdiği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Okurlarıyla tek tek ilgilenen Odabaşı, hayranlarının kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Manavgat kültür ve sanat buluşmalarının geleneksek hale dönüştüğünü ifade eden Haluk Çetin ise, “Edebiyatımızın ve sanatımızın usta isimlerini Manavgat halkıyla buluşturmamda vesile olan, sanata ve sanatçıya değer veren Manavgat Belediye Başkanı’mız Sayın Şükrü Sözen’e yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

