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  4. Haluk Levent acil ihtiyaçlar için ünlü isimleri topladı! Hepsi tek yürek oldu! Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca...

Haluk Levent acil ihtiyaçlar için ünlü isimleri topladı! Hepsi tek yürek oldu! Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca...

09.02.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle derinden sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkımların yaşanmasına neden oldu. Depremin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için çabalayan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, acil ihtiyaçların giderilmesi için İstanbul'a geldi ve ünlü isimleri bir araya getirdi. Hepsi tek bir amaç için tek yürek oldu...

Haluk Levent acil ihtiyaçlar için ünlü isimleri topladı! Hepsi tek yürek oldu! Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca...

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü son yüzyılın en yıkıcı iki depremini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle derinden sarsıldık. Dördüncü günde hala depremin yaraları sarılmaya çalışışıyor. Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu....

İSTANBUL’A GELDİ

10 ili etkileyen depremde ilk günden beri büyük çaba gösteren Haluk Levent, son olarak deprem bölgesindeki acil ihtiyaçları giderebilmek için İstanbul'a geldi ve ünlü isimleri bir araya getirdi.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARADA

Deprem bölgesinin ihtiyaçları için İstanbul'daki firmalarla görüşecek olan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca, Özge Özpirinçci, Kıvanç Kasabalı, İrem Helvacıoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu da eşlik etti.

AHBAP koordinasyon merkezinde sanatçılarla birlikte hareket eden Levent, hepsine tek tek teşekkür etti. O anları ise şöyle paylaştı:

haluk levent 1

SOYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Haluk Levent'in bu gönderisinin altını sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle;

  • Süpersiniz gerçekten! Sağolun!

  • Helal olsun sizlere

  • Ünlülerden beklenen buydu

  • Haluk Abi, seninde hakkını ödenmez, Allah razı olsun abi... Bu milletin bağrından senin gibi birisi çıktığı için ayrıca gururluyuz...

  • Allah razı olsun hepsinden bugün birlik beraberlik zamanı

  • Gün birlik beraberlik günü.

  • Kimin yardımı dokunduysa Allah razı olsun inşallah.

  • Ülkenin sanatçısı böyle olmalı.

  • Biz vicdanlı bir milletiz. Allah razı olsun.
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