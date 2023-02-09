Haluk Levent acil ihtiyaçlar için ünlü isimleri topladı! Hepsi tek yürek oldu! Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca...

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü son yüzyılın en yıkıcı iki depremini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle derinden sarsıldık. Dördüncü günde hala depremin yaraları sarılmaya çalışışıyor. Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu....

İSTANBUL’A GELDİ

10 ili etkileyen depremde ilk günden beri büyük çaba gösteren Haluk Levent, son olarak deprem bölgesindeki acil ihtiyaçları giderebilmek için İstanbul'a geldi ve ünlü isimleri bir araya getirdi.

ÜNLÜ İSİMLER BİR ARADA

Deprem bölgesinin ihtiyaçları için İstanbul'daki firmalarla görüşecek olan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca, Özge Özpirinçci, Kıvanç Kasabalı, İrem Helvacıoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu da eşlik etti.

AHBAP koordinasyon merkezinde sanatçılarla birlikte hareket eden Levent, hepsine tek tek teşekkür etti. O anları ise şöyle paylaştı:

SOYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Haluk Levent'in bu gönderisinin altını sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şöyle;