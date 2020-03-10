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Haluk Levent Diyarbakır’a geliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Ünlü ses sanatçısı Haluk Levent, 15 Mart Pazar günü Diyarbakır’da düzenleyeceği konserler sevenleriyle buluşacak.Çeyrek asırlık sanat yaşamına on beş albüm, binlerce konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konseri sığdıran Haluk levent Diyarbakır’a geliyor.

Ünlü ses sanatçısı Haluk Levent, 15 Mart Pazar günü Diyarbakır’da düzenleyeceği konserler sevenleriyle buluşacak.
Çeyrek asırlık sanat yaşamına on beş albüm, binlerce konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konseri sığdıran Haluk levent Diyarbakır’a geliyor. Meya Ajans organizasyonu ile 15 Mart Pazar günü Diyarbakır Büyükşehir Kongre Merkezinde Haluk Levent konseri düzenleneceği kaydedildi. Uzun bir süreden sonra Diyarbakır’a gelecek olan sanatçı Haluk Levent 15 kişilik bir ekibi ile sahne alacağı konsere büyük ilgi olduğunu belirten Meya Ajans Kordinatörü Elif Yıldız, gerçekleştirdikleri organizasyonda konser tarihine daha bir hafta olmasına rağmen biletlerin yüzde 80’inin satıldığını ifade etti.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:34
İkindi
15:52
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

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