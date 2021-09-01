Haluk Levent koronavirüse yakalandı! "İnanamıyorum"

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıklandı.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserlerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek.

Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetleri devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına giriyorum, keyifli keyifli. Bilginize."

