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Hamamın kurşun kaplamalarını çalan şüpheliler yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam’ın çatısındaki kurşun kaplamaları çalan 4 şüpheli yakalandı.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde kurşun kaplamaları çaldığı tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler U.Ç.

Hamamın kurşun kaplamalarını çalan şüpheliler yakalandı

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam’ın çatısındaki kurşun kaplamaları çalan 4 şüpheli yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde kurşun kaplamaları çaldığı tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler U.Ç. (16), U.İ. (17), Y.E.K. (16) ve D.Ö. (16) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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