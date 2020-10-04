YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hamamönü tertemiz

Hamamönü tertemiz

ANKARA HABERLERİ  | 04.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı.Sabahın ilk saatlerinden itibaren tarihi Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik ve hijyen çalışması yapıldı.

Altındağ Belediyesi ekipleri, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren tarihi Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir temizlik ve hijyen çalışması yapıldı. Sokakları baştan aşağı yıkayan ekipler, işletmeleri de dezenfekte etti.
Hamamönü bölgesinin tarihi ve turistik yönüyle vatandaşların her gün yoğun ilgi gösterdiği, çok fazla ziyaretçinin geldiği bir yer olduğunu hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Korona virüsle mücadelemiz henüz bitmedi. Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik çalışmaları artık daha da önem kazandı. Ekiplerimiz 24 saat görev başında. Çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin istiyoruz” dedi.

Mahalle mahalle temizlik
Altındağ Belediyesinin dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ’ın tüm noktalarında sürdürdüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Temizlik ekiplerimiz, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, çöpler bölgeden uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekiplerimiz, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Vatandaşlarımız bu hassas çalışmalarımızdan çok memnun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi

Ankara Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
12:42
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Altınkan Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Öz Vatan Eczanesi
Yenimahalle
Kıvançlı Eczanesi
Mamak
Canberk Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Dora Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"
Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.