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Hamdi Arslan: "Artık tezgahlarda çiftlik balıkları göreceğiz”

GİRESUN HABERLERİ  | 11.03.2020 14:34 | Son Güncelleme

Denizlerde av sezonunun bitmesine 1 ay kala 2019-2020 yılı av sezonunun çok verimsiz geçtiğini belirten Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan “Her geçen sezon daha kötüye gidiyoruz.

Denizlerde av sezonunun bitmesine 1 ay kala 2019-2020 yılı av sezonunun çok verimsiz geçtiğini belirten Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan “Her geçen sezon daha kötüye gidiyoruz. Denizlerimizdeki popülasyonu insan eliyle bitirme noktasına getirdik” dedi.
Palamut balığının az sayıda olmasından ötürü Eylül-Aralık ayları arasında yaklaşık 3.5 ay boyunca hamsi avı yapıldığını dile getiren Hamdi Arslan, "Bu süre zarfından sonra hamsi Gürcistan’a geçiş yaptı ve Ocak ayından bu yana da oradan gelen balıklar tezgahlarımızı süsledi. Sezon 15 Nisan’da bitiyor ancak büyük tekneler çoktan sezonu kapadılar, denizlerde durum hiç iç açıcı değil. Av düzenlemesi şart. Aksi takdirde deniz ürünlerine mahrum kalacağız. Bundan sonra küçük tekneler mezgit avlayacaklar, Nisan ayının sonlarına doğru ise istavrit ve barbun balıkları olacak ancak çok büyük bir beklenti içerisinde değiliz. Bir sonraki sezonu palamut balığının gelmesini umut ederek bekleyeceğiz” diye konuştu.

“Balık piyasası durgun, fiyatlar yüksek”
Giresun balık pazarında bulunan esnaflar ise piyasanın durgun olduğunu belirterek fiyatların yüksekliğinden yakınıyorlar. Günlük taze balık satışı yaptıklarını belirten esnaflar "İnsanlar ekonomik olarak ciddi anlamda sıkıntı içerisindeler. Piyasanın durgun olması ve denizlerde balık popülasyonun azalmasından ötürü az çıkan balığın fiyatı da haliyle pahalı oluyor ve balık soran 100 müşteriden 5-6’sı balık alıyor. Geçen sene 10 liraya istavrit satıyorduk bu yıl 20-25 liraya satmak zorunda kalıyoruz. 17-18 liraya aldığımız balığı kaç liraya satıp da evimize ekmek götüreceğiz” dediler.

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