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Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet

18.02.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Konya'da dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan hakkında dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanık Mahmud el Hüseyin'e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mahmud el Hüseyin ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, maktul dini nikahlı eşinin başka biriyle görüştüğünü öğrendiğini, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını, öldürme kastı taşımadığını öne sürdü.

Eşinin baygınlık geçirmesi üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istediğini iddia eden sanık Hüseyin, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.

Sanık avukatı Cihat Tanrıkulu da müvekkilinin tahrik altında kaldığını ileri sürerek, suçun, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İddia makamı, "eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istediği sanık hakkında, "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, sanığın, "hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- Olay

Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Mahmud el Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye el Hamit arasında 15 Kasım 2019'da tartışma çıkmış, kavga sırasında Hüseyin'in hortumla vurduğu Halidiye el Hamit, hareketsiz kalmıştı.

Mahmud el Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşünmüş, aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım isteyip, polisi ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırmıştı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hamile olduğu belirlenen Halidiye el Hamit'in öldüğü saptanmış, tutuklanan Mahmud el Hüseyin hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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