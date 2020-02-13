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Hamile kadına ulaşmak için savurma ile yol açtılar

VAN HABERLERİ  | 13.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesinde hamile kadına ulaşmak için kar savurma aracı kullanarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.Çaldıran ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Akbaşak Mahallesi’nde rahatsızlaşan 38 yaşındaki Fatıma Hasar’ın imdat çağrısına karla mücadele ekipleri yetişti.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesinde hamile kadına ulaşmak için kar savurma aracı kullanarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Çaldıran ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Akbaşak Mahallesi’nde rahatsızlaşan 38 yaşındaki Fatıma Hasar’ın imdat çağrısına karla mücadele ekipleri yetişti. Yer yer bir metreyi bulan karda iş makineleri yolu açmakta zorlanınca devreye kar savurma aracı girdi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu bir çalışma ile evinden alınan hamile kadın, Kilimli Mahallesi’nde bekleyen UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Oradan da Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.
Ayrıca Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi’nde yüksek ateş ve kusma şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerini arayan 2 yaşındaki Semih Cansever’in yakınları da ekiplerden yardım istedi. Yine kapalı olan mahalle yolunu açmak için karla mücadele ekipleri devreye girdi. 3 saatlik çalışma ile sağlık ekipleri mahalleye ulaştırıldı. İlk müdahalesi evde yapılan çocuk, Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, Özalp ilçesi Kırçalı ve Savatlı mahalleleri ile Başkale ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan 112 Acil Servisi ekipleri de Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

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