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’HAMR’ adlı tiyatro oyunu Havzalılarla buluşacak

SAMSUN HABERLERİ  | 07.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Samsun’un Havza ilçesinde "HAMR" adlı tiyatro oyunu düzenlenecek.

’HAMR’ adlı tiyatro oyunu Havzalılarla buluşacak

Samsun’un Havza ilçesinde "HAMR" adlı tiyatro oyunu düzenlenecek. Bu tiyatro ile uyuşturucu madde kullanımının zararlarına karşı farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.
Havza Belediyesi kültür hizmetleri kapsamında 12 Şubat günü "HAMR" adlı tiyatro oyunu havzalılar ile buluşacak. Konuyla ilgi açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlayacak bu oyunun gençlerimize faydalı olacağına inanıyorum. Havza Belediyesinin sosyal sorumluluk ve kültürel hizmetler kapsamında uyuşturucu bağımlığına karşın farkındalık oluşturmak adına insanları davet ediyoruz. Uyuşturucu kullanım yaşının çok düştü. Gençlerimizde uyuşturucu madde kullanımının zararlarına karşı farkındalık oluşturmak amaçladık. Bu kapsamda 12 Şubat Çarşamba günü HAMR Belediye Kültür Merkezimizde 3 seans halinde öğrencilerimiz ve gençlerimiz ile buluşacak“ dedi.
Oyunun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğini ifade eden Özdemir, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlayacak bu oyunun gençlerimize faydalı olacağına inanıyorum. Bu çalışmada bizlere destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim” diye konuştu.

’HAMR’ adlı tiyatro oyunu Havzalılarla buluşacak

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