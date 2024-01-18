YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Hamsi avı azalınca 2 gün avlanmama kararı aldılar

Hamsi avı azalınca 2 gün avlanmama kararı aldılar

İHA İHA
18.01.2024 12:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’de özellikle yılbaşından önce hamsi avında son yılların en bereketli sezon yaşanırken bu bolluk son günlerde düşüşe geçince tekneler iki gün hamsi avlanmasın kararı aldı.

Hamsi avı azalınca 2 gün avlanmama kararı aldılar

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bugün itibariyle hiç hamsi gelmezken, bunun nedeni olarak tekne sahiplerinin aldığı 2 gün hamsi avı yapmama kararı oluğu belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, “Dün hamsi bol geldi, kilosu 50 TL civarındaydı. Bugün hamsinin gelmemesinin nedeni hamsi Hopa ile Gürcistan sınırı arasında olduğu için tekneler ’2 gün avlanmayalım’ kararı aldı. İki gün denize çıkmayacaklar. Hamsi Türk karasularına gelsin ki rahat rahat avlayalım diye. Gürcistanlı balıkçılar ve Türk balıkçılar böyle bir karar aldı. Devletin koyduğu her hangi bir yasak yok. Bizim teknelerimiz böyle bir karar aldılar. Dün akşam itibariyle bu yasak kararını aldılar inşallah cumartesi günü nasip olursa yine tekneler denize açılacak” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise hem Türk hem Gürcistan tarafında avcılık yapan teknelerin böyle bir karar aldığını kaydederek “Hamsi şu an sınırda karşı tarafa da geçemedikleri için tekneler kendi aralarında 2 gün avlanmama kararı aldı. Her ki tarafta avcılık yapan tekneler bu kararı aldı. Şu an hamsinin kilosu 100 TL” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa’da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandıBursa’da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
İş yeri kiralarında fahiş fiyat balonu patladıİş yeri kiralarında fahiş fiyat balonu patladı
Ergan Dağında güvenlik onlara emanetErgan Dağında güvenlik onlara emanet
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:36
Öğle
12:36
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:51

Trabzon Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Çelebi eczanesi
Ortahisar
Bilge eczanesi
Caykara
Yağmur eczanesi
Yomra
Hayirlioğlu eczanesi
Ortahisar
Ebru eczanesi
Akcaabat
Günişiği eczanesi
Arakli
Sağlik eczanesi
Of
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.